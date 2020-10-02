В Центре Гамалеи создали прибор для распознавания коронавируса в воздухе

Фото: sputnikvaccine.com

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи разработал прибор, который способен выявить в воздухе коронавирус. Об этом заявил заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артем Ткачук, передает «РИА Новости».

По словам специалиста, устройство позволяет определить наличие «в воздушной среде до 86 мишеней патогенных биологических агентов» — вирусов, бактерий и токсинов.

Прибор разрабатывался с 2015 года, он может работать круглосуточно и без участия человека.

Центр имени Гамалеи создал первую зарегистрированную вакцину против коронавирусной инфекции под названием «Спутник V». В Минздраве заявляли, что в ходе испытаний препарат показал высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались антитела к COVID-19, при этом ни у кого не было серьезных осложнений, сообщали в ведомстве. С 30 сентября в столице перешли ко второму этапу вакцинации от коронавируса в рамках испытаний препарата.