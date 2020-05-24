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Пандемия коронавируса ,  
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Сингапурские ученые назвали период заразности носителей коронавируса

Сингапурские ученые пришли к выводу, что пациенты с коронавирусом перестают быть заразными спустя 11 дней после появления симптомов. Об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на заявление ученых.

Специалисты пришли к выводу, что анализы пациентов, которые идут на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако пациенты «не являются опасными».

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Исполнительный директор Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (National Centre for Infectious Diseases) Лэо И Синь заявил, что исследователи обладают большой доказательной базой, что больной коронавирусом человек перестает быть заразным через 11 дней после появления симптомов заболевания. Исключением являются онкобольные пациенты, которые проходят химиотерапию, а также пациенты, принимающие курс специальных препаратов после пересадки органов. У таких пациентов период заразности коронавирусом может длится дольше.

«Тесты обнаруживают лишь часть генома вируса, но не способны установить его жизнеспособность и возможность передачи другому человеку», — пояснили ученые.

Ранее ученые из Корнеллского университета в США пришли к выводу, что коронавирус SARS-CoV-1 способен быстро распространяться между людьми из-за того, что он сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.

В ходе исследования микробиологи сравнили структуру нового коронавируса с другими коронавирусами и обнаружили, что 96% его геномной последовательности совпадают с геномом SARS-CoV-1 — вирусом атипичной пневмонии, распространявшимся в 2003 году. Ученые также установили, что у данного вируса имеются черты доброкачественного человеческого коронавируса HCoV-HKU1.

В исследовании отмечалось, что вирус атипичной пневмонии не очень заразен, однако он обладает высокой летальностью (около 10%). HCoV-HKU1, в свою очередь, наоборот, высокозаразен, но почти безвреден, установили ученые.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Сингапур, коронавирус
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