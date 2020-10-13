В Сбербанке сменился куратор розничного бизнеса

Кирилл Царев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Новым руководителем блока «Розничный бизнес» Сбербанка станет Кирилл Царев. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка.

Царев с 2012 года работал в «Сбербанк Лизинг» в должности заместителя генерального директора, а в 2015 году стал гендиректором. При нем «Сбербанк Лизинг» вошел в европейский топ-20, компания также стала крупнейшим лизинговым игроком России, отметили в пресс-службе банка. В ноябре 2018 года Царев перешел в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка, а в августе 2020 года стал старшим вице-президентом и замруководителя блока «Розничный бизнес».

До прихода в Сбербанк он был зампредседателя правления Международного банка Петербурга, а также 12 лет возглавлял ООО «Интерлизинг».

Глава розничного блока Светлана Кирсанова решила продолжить карьеру за пределами Сбербанка, сообщили в пресс-службе. О ее уходе в конце августа говорили источники Reuters и источник РБК, близкий к банку. Собеседник РБК также сообщал, что место Кирсановой после ее ухода займет Царев.