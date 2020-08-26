Сбербанк нашел нового куратора розничного бизнеса

Кирилл Царев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Блок «Розничный бизнес» Сбербанка возглавит вице-президент Кирилл Царев, который войдет в его правление. Об этом сообщил РБК источник, близкий к руководству банка.

На запрос РБК Сбербанк сегодня сообщил, что вице-президент Кирилл Царев назначен на должность старшего вице-президента, заместителя руководителя блока «Розничный бизнес».

По данным источника РБК, после ухода нынешнего главы блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светланы Кирсановой он возглавит это направление.



О том, что зампред правления Кирсанова осенью покинет Сбербанк, РБК сообщал на прошлой неделе.

До прихода в Сбербанк Кирилл Царев был заместителем председателя правления Международного банка Санкт-Петербурга и в течение 12 лет возглавлял ООО «Интерлизинг». С 2012 по 2018 год занимал должность гендиректора одной из самых успешных дочерних компаний группы Сбербанка — АО «Сбербанк Лизинг».