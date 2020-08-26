Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 75,54 (+1,03) Инвестиции, 14:31
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 89,23 (+1,17) Инвестиции, 14:31
Власти Турции запретили пенные вечеринки в Анталье из-за коронавируса Общество, 17:40 Сын Кости Цзю нокаутировал бывшего чемпиона мира по боксу Спорт, 17:35 Сбербанк нашел нового куратора розничного бизнеса Финансы, 17:34 Apple против Fortnite: самая эпичная схватка в игровой индустрии Индустрия 4.0, 17:30  Матч дублеров «Спартака» и «Краснодара» перенесли из-за ливня в Москве Спорт, 17:26 В Белоруссии начали проверку невышедшей из-за протестов «Комсомолки» Политика, 17:24 Путин назвал Белоруссию одной из первых стран на получение вакцины России Общество, 17:23 Путин заявил о «выкачивании денег» из БСК на фоне протестов в Башкирии Бизнес, 17:20 Mobile-блокировка: как с октября будут ограничивать доступ к приложениям Pro, 17:04 Российский бизнес усомнился в способности пережить вторую волну COVID-19 Экономика, 17:02 Путин сообщил об обсуждении им открытия перелетов в новые страны Общество, 17:00 Прибыли компаний в США упали. Почему это не мешает росту индекса S&P 500 Инвестиции, 16:55 Омские врачи попросили клинику Charite доказать интоксикацию Навального Общество, 16:49 10 российских знаменитостей с лучшим заработком в Instagram. Фотогалерея Общество, 16:40 
Финансы ,  
0 

Сбербанк нашел нового куратора розничного бизнеса

Кирилл Царев
Кирилл Царев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Блок «Розничный бизнес» Сбербанка возглавит вице-президент Кирилл Царев, который войдет в его правление. Об этом сообщил РБК источник, близкий к руководству банка.

На запрос РБК Сбербанк сегодня сообщил, что вице-президент Кирилл Царев назначен на должность старшего вице-президента, заместителя руководителя блока «Розничный бизнес».

По данным источника РБК, после ухода нынешнего главы блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светланы Кирсановой он возглавит это направление.

О том, что зампред правления Кирсанова осенью покинет Сбербанк, РБК сообщал на прошлой неделе.

Курирующий розничный бизнес зампред Сбербанка покинет свой пост
Финансы
Светлана Кирсанова

До прихода в Сбербанк Кирилл Царев был заместителем председателя правления Международного банка Санкт-Петербурга и в течение 12 лет возглавлял ООО «Интерлизинг». С 2012 по 2018 год занимал должность гендиректора одной из самых успешных дочерних компаний группы Сбербанка — АО «Сбербанк Лизинг».

В ноябре 2018 года был назначен вице-президентом Сбербанка. Помимо этой должности Царев также является председателем совета директоров АО «Сбербанк Лизинг» и президентом Объединенной лизинговой ассоциации.

Он окончил Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет, кроме экономического имеет высшее юридическое образование. Прошел обучение по Программе развития руководителей высшего звена (совместно с LBS).

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей
Теги: Сбербанк, «Сбербанк Лизинг», вице-президент банка
Материалы по теме
«Дочка» Сбербанка займется производством вакцины от коронавируса
Общество
Сбербанк закрыл сделку по приобретению сервиса 2ГИС
Технологии и медиа
Сбербанк на фоне пандемии выплатит рекордные в истории России дивиденды
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter