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Госдума одобрила штрафы до ₽15 млн за отказ удалить информацию

Фото:duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает административные штрафы до 15 млн руб. за отказ убрать с сайта противозаконную информацию или ограничить к ней доступ. Об этом говорится на сайте Думы.

Если законопроект примут, российский КоАП расширят новой статьей. Штрафы для юридических лиц составят от 800 тыс. до 4 млн руб., для должностных лиц — от 200 до 400 тыс. руб. и для граждан наказание будет равняться сумме от 50 до 100 тыс. руб. «За повторное совершение данных правонарушений штрафы предлагается увеличить вплоть до 8 млн руб.», — отметила Госдума.

В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
Технологии и медиа
Фото:Дмитрий Коробейников / ТАСС

Особое внимание в законопроекте уделено экстремистской информации, порнографии с несовершеннолетними и наркотикам (в частности, информации о том, как их купить, использовать или сделать). Штрафовать за такие материалы предлагают в увеличенном размере. Для юридических лиц сумма установлена в объеме от 3 до 8 млн руб., должностных — от 400 до 800 тыс. руб., граждан — от 100 до 200 тыс. руб. В случае игнорирования требований и оставления информации без изменений юридических лиц могут обязать заплатить до 15 млн руб., должностных до 1 млн руб. и граждан до 500 тыс. руб.

Авторы инициативы, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский указывают на правовой пробел в российских законах. С одной стороны, говорится в пояснительной записке к проекту, владельцы сайтов, информационных ресурсов и интернет-провайдеры обязаны ограничивать доступ к запрещенной на территории России информации или удалять ее. В то же время, если физическое или юридическое лицо это не делает, для него не установлена какая-либо ответственность.

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Сторонники новых штрафов в качестве довода ссылаются на статистику Роскомнадзора. «С интернет- ресурса YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страницы», — отмечено в пояснительной записке. В Twittere остались 1 462 незаконные ссылки, в Instagram насчитали 1 435 страниц с запрещенной информацией.

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Критики законопроекта сомневаются, что в случае его одобрения штрафы повлияют на зарубежных игроков рынка, от которых России будет сложно добиться выплат. Так, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев указал на бессмысленность санкций против компаний, у которых в России нет юридического лица, специальных отделов по работе с обращениями регулятора (среди таких Facebook и Twitter).

Кроме того, выступающие против новой статьи КоАП отмечают, что наказание окажется несоразмерным для многих провайдеров и владельцев сайтов, которые закроются после первого же штрафа.

Осенью прошлого года в России вступил в силу закон о «суверенном Рунете». По нему все операторы связи в стране обязаны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором. Оно, в том числе фильтрует трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам.

Госдума штраф сайт экстремистские материалы интернет Роскомнадзор
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В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
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