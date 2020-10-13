Госдума одобрила штрафы до ₽15 млн за отказ удалить информацию

Фото: duma.gov.ru

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает административные штрафы до 15 млн руб. за отказ убрать с сайта противозаконную информацию или ограничить к ней доступ. Об этом говорится на сайте Думы.

Если законопроект примут, российский КоАП расширят новой статьей. Штрафы для юридических лиц составят от 800 тыс. до 4 млн руб., для должностных лиц — от 200 до 400 тыс. руб. и для граждан наказание будет равняться сумме от 50 до 100 тыс. руб. «За повторное совершение данных правонарушений штрафы предлагается увеличить вплоть до 8 млн руб.», — отметила Госдума.

Особое внимание в законопроекте уделено экстремистской информации, порнографии с несовершеннолетними и наркотикам (в частности, информации о том, как их купить, использовать или сделать). Штрафовать за такие материалы предлагают в увеличенном размере. Для юридических лиц сумма установлена в объеме от 3 до 8 млн руб., должностных — от 400 до 800 тыс. руб., граждан — от 100 до 200 тыс. руб. В случае игнорирования требований и оставления информации без изменений юридических лиц могут обязать заплатить до 15 млн руб., должностных до 1 млн руб. и граждан до 500 тыс. руб.

Авторы инициативы, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский указывают на правовой пробел в российских законах. С одной стороны, говорится в пояснительной записке к проекту, владельцы сайтов, информационных ресурсов и интернет-провайдеры обязаны ограничивать доступ к запрещенной на территории России информации или удалять ее. В то же время, если физическое или юридическое лицо это не делает, для него не установлена какая-либо ответственность.