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Поправки в Конституцию ,  
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Госдума одобрила законопроект, меняющий формирование правительства

Фото:duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Государственная дума приняла в первом чтении поправки законодательства, которые должны привести его в соответствии с измененной в результате всероссийского голосования Конституцией. Одобренные поправки были предложены президентом России Владимиром Путиным, они касаются порядка формирования правительства, деятельности Конституционного суда (КС), прокуроров и процедуры назначения правительства.

Согласно законопроекту о формировании правительства, Дума будет утверждать председателя кабмина, его заместителей и федеральных министров (за исключением глав силовых ведомств), но назначать их будет президент. Если Госдума трижды не одобрит предложенные кандидатуры, президент сможет назначить их без ее согласия. Президент получит право отстранять от должности председателя правительства без его роспуска. Министров силового блока будет назначать глава государства без участия Госдумы, но после консультации с Советом Федерации.

Число судей Конституционного суда сократят с 19 до 11 человек. Президент сможет предлагать Совету Федерации снять с должности судью, который, в том числе, совершит поступок, порочащий его честь и достоинство. Сам суд получит право проверять по запросу президента соответствие Конституции законов субъектов страны до того, как их обнародует глава региона. КС также будет проверять конституционность законопроектов и принятых в установленном порядке законов до того, как их подпишет президент. Если КС решит, что они не соответствуют положениям Основного закона, их отправят на доработку.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Кроме того, суд будет определять, следует ли исполнять в России постановления международных органов в случае, если они приняты на основании положений международных договоров России, но противоречат Конституции страны,

Президент также предложил новый порядок назначения прокуроров. Генпрокурор, его заместители и прокуроры субъектов будут назначаться (после консультации с Советом Федерации) и освобождаться с должности президентом.

«Уточняется запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства, либо вида на жительство», — указывают парламентарии. Прокуроров обяжут уведомлять руководство о получении ими вида на жительство за рубежом и иностранного гражданства и прекращении их гражданства в России в течение 5 дней.

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Поправки в федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», как и изменения в законодательство о КС затрагивают вопрос исполнения в России решений международных органов. Они не подлежат исполнению, если не соответствуют российской Конституции, несмотря на то, что «деятельность прокуратуры осуществляется в соответствии с имплементированными в нашу правовую систему международными договорами», уточнила Госдума.

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Путин внес в Госдуму проекты изменения законодательства в конце сентября. Голосование по поправкам в Конституцию прошло с 25 июня по 1 июля. Их одобрили почти 80% проголосовавших россиян, сообщала Центральная избирательная комиссия. Поправки в Основной закон вступили в силу в начале июля. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отмечал, что спешить «бегом» вносить после этого в Госдуму законопроекты нет смысла. Тогда он объяснял, что законодательство будет скорректировано «после качественной правовой проработки».

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