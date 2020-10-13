Госдума одобрила законопроект, меняющий формирование правительства

Фото: duma.gov.ru

Государственная дума приняла в первом чтении поправки законодательства, которые должны привести его в соответствии с измененной в результате всероссийского голосования Конституцией. Одобренные поправки были предложены президентом России Владимиром Путиным, они касаются порядка формирования правительства, деятельности Конституционного суда (КС), прокуроров и процедуры назначения правительства.

Согласно законопроекту о формировании правительства, Дума будет утверждать председателя кабмина, его заместителей и федеральных министров (за исключением глав силовых ведомств), но назначать их будет президент. Если Госдума трижды не одобрит предложенные кандидатуры, президент сможет назначить их без ее согласия. Президент получит право отстранять от должности председателя правительства без его роспуска. Министров силового блока будет назначать глава государства без участия Госдумы, но после консультации с Советом Федерации.

Число судей Конституционного суда сократят с 19 до 11 человек. Президент сможет предлагать Совету Федерации снять с должности судью, который, в том числе, совершит поступок, порочащий его честь и достоинство. Сам суд получит право проверять по запросу президента соответствие Конституции законов субъектов страны до того, как их обнародует глава региона. КС также будет проверять конституционность законопроектов и принятых в установленном порядке законов до того, как их подпишет президент. Если КС решит, что они не соответствуют положениям Основного закона, их отправят на доработку.

Кроме того, суд будет определять, следует ли исполнять в России постановления международных органов в случае, если они приняты на основании положений международных договоров России, но противоречат Конституции страны,