Россиянам упростили порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому из правил предоставления субсидий при оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКХ) исключается норма о требовании у граждан справки о составе семьи. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Изменения предусматривают, что при подаче заявления о предоставлении субсидии граждане будут самостоятельно декларировать состав своей семьи.

Уполномоченные органы могут выборочно проверять достоверность предоставленных гражданами сведений, а также направлять запросы в организации, которые управляют многоквартирным домом. В случае недостоверности предоставленной информации, ее передадут в правоохранительные органы и органы соцзащиты населения, чтобы привлечь нарушителя к ответственности.

Ранее, чтобы получить ЖКХ-субсидии, граждане должны были представлять справки о составе семьи.