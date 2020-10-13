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СК проверит законность разрешения на оружие стрелка в Нижнем Новгороде

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить, законно ли было выдано оружие молодому человеку, открывшему стрельбу в Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном сайте СК.

«По указанию председателя Следственного комитета следователи должны в рамках уголовного дела тщательно <…> проверить законность выдачи разрешения на владение оружием», — говорится в сообщении.

Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом нашли мертвым
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Фото:Михаил Солунин / ТАСС

При этом агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщало, что подозреваемый законно владел гладкоствольным охотничьим ружьем с 17 сентября 2020 года.

В СК также подчеркнули, что намерены проверить работу органов профилактики и правоохранителей.

В Следственном управлении по Нижегородской области рассказали РБК, что подозреваемый был найден мертвым. Позднее ведомство сообщило, что назначило ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Росгвардия сообщила о разрешении на оружие у нижегородского стрелка
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Фото:nn.ru

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По версии следствия, молодой человек приехал в деревню Большеорловское Борского района 11 октября к своей бабушке. На следующий день вместе с отцом он пошел на охоту, взяв с собой огнестрельное оружие. В тот же день он начал стрельбу по местным жителям. В результате трое мужчин умерли от полученных травм, еще три женщины, в том числе бабушка подозреваемого, были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты.

Как сообщает местное издание nn.ru, подозреваемого зовут Даниил Монахов, ему было 18 лет. Молодой человек покончил с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

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