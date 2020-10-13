СК проверит законность разрешения на оружие стрелка в Нижнем Новгороде

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить, законно ли было выдано оружие молодому человеку, открывшему стрельбу в Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном сайте СК.

«По указанию председателя Следственного комитета следователи должны в рамках уголовного дела тщательно <…> проверить законность выдачи разрешения на владение оружием», — говорится в сообщении.

При этом агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщало, что подозреваемый законно владел гладкоствольным охотничьим ружьем с 17 сентября 2020 года.

В СК также подчеркнули, что намерены проверить работу органов профилактики и правоохранителей.