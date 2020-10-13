Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

Сбой в работе социальной сети Instagram произошел в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector.

Пользователи пожаловались на перебои в работе соцсети в России, США, Великобритании и ряде других стран Европы. Наибольшее число сообщений, 450, о проблемах с Instagram в России зафиксировано в 22:38 мск.

В частности, большинство российских пользователей жаловались на то, что Instagram невозможно загрузить. Часть жалоб касалась проблем со входом в соцсеть и веб-сайтом. В США и Великобритании наблюдались проблемы в основном со сториз. О сбое в Соединенных Штатах сообщили более 4,2 тыс. пользователей, на работу Instagram в Великобритании поступило свыше 1,2 тыс. жалоб.

Ранее пользователи Instagram сообщали о сбое в работе соцсети 24 сентября. Проблемы с соцсетью возникли тогда у жителей Москвы, а также США и ряда стран Европы. Пользователи жаловались, в частности, на трудности со входом в Instagram.