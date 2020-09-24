Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети

Сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 23.09 мск.

Согласно данным сервиса, менее половины пользователей (43%) столкнулись с проблемой входа в социальную сеть. Еще 34% пользователей сообщили о трудностях с доступом к веб-сайту социальной сети. Остальные 22% пользователей пожаловались на трудности при загрузке приложения.

Согласно данным онлайн-карты сервиса, трудности с доступом к социальной сети испытывают жители Великобритании, Германии, Франции, Польши, Венгрии, Греции, а также в США. Среди российских городов сбой наблюдается в Москве.

В последний раз сбой в работе Instagram и Facebook наблюдался 17 сентября. Тогда на сбой пожаловались жители России, а также США, Италии, Нидерландов и других стран.

