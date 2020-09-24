Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 23 сен, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 23 сен, 12:47
TikTok сообщил об удалении видео по запросу российских властей Технологии и медиа, 02:39 СМИ узнали о поправке в законопроект об увольнении за пьянство на работе Общество, 02:38 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать трейдинг РБК и Refinitiv, 01:55 Два министра ФРГ ушли на карантин из-за коронавируса Политика, 01:55 Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети Технологии и медиа, 01:33 Общая стоимость «Яндекса» и «Тинькоффа» выросла на $2 млрд Финансы, 01:13 Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы Политика, 01:05 Умерла французская певица Жюльетт Греко Общество, 00:48 В АТОР оценили решение оставлять на изоляции прилетевших в Россию граждан Общество, 00:27 Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США Финансы, 00:00 Доля незнакомых со значением слова «блогер» россиян сократилась вдвое Общество, 00:00 Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест РБК, ВКонтакте и Mastercard, 23 сен, 23:55 Мосгорсуд оставил Абызова под арестом до конца декабря Общество, 23 сен, 23:50 В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе Политика, 23 сен, 23:38
Технологии и медиа ,  
0 

Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети

Сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 23.09 мск.

Согласно данным сервиса, менее половины пользователей (43%) столкнулись с проблемой входа в социальную сеть. Еще 34% пользователей сообщили о трудностях с доступом к веб-сайту социальной сети. Остальные 22% пользователей пожаловались на трудности при загрузке приложения.

Согласно данным онлайн-карты сервиса, трудности с доступом к социальной сети испытывают жители Великобритании, Германии, Франции, Польши, Венгрии, Греции, а также в США. Среди российских городов сбой наблюдается в Москве.

В последний раз сбой в работе Instagram и Facebook наблюдался 17 сентября. Тогда на сбой пожаловались жители России, а также США, Италии, Нидерландов и других стран.
 

Instagram социальная сеть сбой
Материалы по теме
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook
Общество
В работе социальной сети Instagram произошел сбой
Технологии и медиа
Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе сервиса
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter