В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram в нескольких странах мира пожаловались на сбой в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным портала, сбой произошел около 15:00 мск. В большинстве случаев с проблемами столкнулись пользователи Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Польши, а также в Бразилии, США и Турции. В России на сбой​ в работе мессенджера обратили внимание жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Перми, Самары, Новосибирска, Иркутска, Симферополя и Воронежа.

Согласно жалобам большинства пользователей сервиса Downdetector (50%), проблемы возникли с отправкой или получением сообщений, еще 44% сообщили о невозможности подключения к Telegram, 5% пользователей рассказали о проблемах в работе сайта мессенджера.

В официальном аккаунте мессенджера в Twitter сообщается, что команда работает над устранением сбоя.

«Около 70 тыс. наших пользователей временно видят свою учетную запись как удаленную из-за проблем с сервером. Ваши данные не потеряны, скоро все вернется в норму. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее на сбой в работе приложения в ряде стран мира пожаловались пользователи мессенджера WhatsApp.