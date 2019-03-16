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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram в нескольких странах мира пожаловались на сбой в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным портала, сбой произошел около 15:00 мск. В большинстве случаев с проблемами столкнулись пользователи Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Польши, а также в Бразилии, США и Турции. В России на сбой​ в работе мессенджера обратили внимание жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Перми, Самары, Новосибирска, Иркутска, Симферополя и Воронежа.

Согласно жалобам большинства пользователей сервиса Downdetector (50%), проблемы возникли с отправкой или получением сообщений, еще 44% сообщили о невозможности подключения к Telegram, 5% пользователей рассказали о проблемах в работе сайта мессенджера.

В официальном аккаунте мессенджера в Twitter сообщается, что команда работает над устранением сбоя.

«Около 70 тыс. наших пользователей временно видят свою учетную запись как удаленную из-за проблем с сервером. Ваши данные не потеряны, скоро все вернется в норму. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее на сбой в работе приложения в ряде стран мира пожаловались пользователи мессенджера WhatsApp.

Теги: Telegram, сбой, мессенджер
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