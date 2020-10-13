Замглавы Минэнерго заболела COVID-19

У заместителя министра энергетики России Анастасии Бондаренко обнаружили коронавирус. О том, что замглавы Минэнерго заболела, ведомство сообщило у себя в Instagram.

«Друзья, берегите себя. У нас заболела Анастасия Бондаренко», — говорится в сообщении Минэнерго в Instagram. .

Однако о каком заболевании идет речь, в сообщении не сказано. ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства уточняет, что Бондаренко заразилась коронавирусной инфекцией

В августе коронавирусом переболел сам министр энергетики Александр Новак. О заболевании главы Минэнерго COVID-19 тогда рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он сообщил, что Новак должен был принять участие в заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске, однако из-за болезни ему пришлось вернуться в Москву.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Позднее в ведомстве уточнили, что COVID-19 у министра протекал бессимптомно и он чувствовал себя хорошо. Из-за болезни министр работал удаленно. В конце августа Новак вылечился и вышел на работу.