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Лысаков не нашел повода для «порицания» из-за его высказываний в Telegram

Вячеслав Лысаков
Вячеслав Лысаков (Фото: Алексей Бычков / Global Look Press)

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что не видит в своих высказываниях ничего, за что его можно было бы порицать. Об этом он заявил РБК, комментируя возможное снятие с него полномочий зампреда.

«Не было с моей стороны поступков, которые могли бы поставить этот вопрос на повестку дня, а причины, которые назвал Сергей Иванович [Неверов] — «некорректные и неуместные» высказывания, меня так же, как и вас, интересует, какие именно высказывания. Все мои высказывания концентрируются в моем Telegram-канале «Думаем», который я с апреля веду, где я высказываю свою точку зрению по всем происходящим событиям. Я ничего не совершил такого, за что меня можно порицать», — заявил депутат.

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Политика
Вячеслав Лысаков

Он также добавил, что формулировка «за высказывания» звучит неопределенно. «Я никогда не позиционировал свои высказанная как точку зрения комитета или фракции, за редчайшим исключением, когда такая позиция существовала», — объяснил Лысаков.

Также депутат заявил о намерении участвовать в следующих выборах в Госдуму от другой партии. «Если «Единая Россия» не видит меня в качестве своего кандидата, то, естественно, я буду вести переговоры с другими партиями, которые могут пройти в Думу без подписи, поскольку совесть моя чиста, я не член какой-либо партии», — заключил он.

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Сергей Неверов

Ранее лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что президиум фракции 12 октября рассмотрит вопрос о снятии с Лысакова полномочий первого зампреда комитета Госдумы по законодательству. По его словам, на должности зампреда депутат не должен себе позволять «столь неуместные и некорректные высказывания». Как отметил лидер фракции, будучи простым депутатом, Лысаков «вправе выражать свою позицию так, как считает нужным». Однако о каких высказываниях зампреда комитета идет речь, Неверов не пояснял.

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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в «Единой России», решение лишить Лысакова полномочий первого зампреда связано с его высказываниями в Telegram-канале, среди которых есть том числе «откровенно хамские в отношении своих коллег по фракции и партии».

В понедельник, 12 октября, комитет Госдумы по контролю и регламенту внес проект постановления об освобождении Лысакова от должности первого зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству. Вопрос предлагается рассмотреть на пленарном заседании 13 октября.

Вячеслав Лысаков — депутат Госдумы шестого и седьмого созывов от «Единой России». Его избрали первым заместителем председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству в 2016 году. Он не является членом ЕР.

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