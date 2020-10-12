Лысаков не нашел повода для «порицания» из-за его высказываний в Telegram

Вячеслав Лысаков (Фото: Алексей Бычков / Global Look Press)

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что не видит в своих высказываниях ничего, за что его можно было бы порицать. Об этом он заявил РБК, комментируя возможное снятие с него полномочий зампреда.

«Не было с моей стороны поступков, которые могли бы поставить этот вопрос на повестку дня, а причины, которые назвал Сергей Иванович [Неверов] — «некорректные и неуместные» высказывания, меня так же, как и вас, интересует, какие именно высказывания. Все мои высказывания концентрируются в моем Telegram-канале «Думаем», который я с апреля веду, где я высказываю свою точку зрению по всем происходящим событиям. Я ничего не совершил такого, за что меня можно порицать», — заявил депутат.

Он также добавил, что формулировка «за высказывания» звучит неопределенно. «Я никогда не позиционировал свои высказанная как точку зрения комитета или фракции, за редчайшим исключением, когда такая позиция существовала», — объяснил Лысаков.

Также депутат заявил о намерении участвовать в следующих выборах в Госдуму от другой партии. «Если «Единая Россия» не видит меня в качестве своего кандидата, то, естественно, я буду вести переговоры с другими партиями, которые могут пройти в Думу без подписи, поскольку совесть моя чиста, я не член какой-либо партии», — заключил он.