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«Единая Россия» рассмотрит снятие полномочий с Лысакова за высказывания

По словам Сергея Неверова, первый зампред комитета по законодательству Вячеслав Лысаков допустил высказывания, которые не соответствуют его должности. Сам парламентарий связал решение фракции ЕР с публикациями в своем Telegram
Вячеслав Лысаков
Вячеслав Лысаков (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Президиум фракции «Единая Россия» 12 октября рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого зампреда комитета Госдумы по законодательству Вячеслава Лысакова. Об этом сообщил лидер фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов. Слова Неверова, который накануне ушел на самоизоляцию после того, как несколько членов его семьи заболели коронавирусом, опубликованы на сайте партии.

«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков», — заявил Неверов.

При этом, по словам главы «Единой России», будучи простым депутатом, Лысаков «вправе выражать свою позицию так, как считает нужным», поскольку его мнение не будет ассоциироваться с позицией комитета или фракции».

Неверов добавил, что, после того как вопрос рассмотрит «Единая Россия», его вынесут на Совет Думы.

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О каких именно высказываниях Лысакова идет речь, Неверов не уточнил.

В своем Telegram-канале Лысаков подтвердил информацию, пообещав предоставить комментарии позже.

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По словам источника «Интерфакса» в «Единой России», решение лишить депутата полномочий первого зампреда комитета связано с тем, что Лысаков в последнее время дает в своем Telegram комментарии по различным темам и личностям, в том числе «откровенно хамские в отношении своих коллег по фракции и партии».

Позже парламентарий заявил «РИА Новости», что также связывает решение фракции ЕР с публикациями в своем Telegram. Он отметил, что должность зампреда комитета «не дает ничего, кроме чуть большего кабинета». По словам Лысакова, он собирается участвовать в выборах в нижнюю палату парламента в 2021 году от той партии, с которой будут достигнуты договоренности по членству во фракции. «Судя по всему, для «Единой России» я теперь человек лишний, неподходящая кандидатура, скажем так... То, что я попробую в восьмой созыв пройти — да, я не отказываюсь», — сказал он.

Лысаков — депутат Госдумы шестого и седьмого созывов от «Единой России». Он был избран первым заместителем председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству в 2016 году. Парламентарий состоит во фракции ЕР, но не является членом партии.

Автор
Наталия Анисимова
«Единая Россия» Вячеслав Лысаков Сергей Неверов комитет Госдумы
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