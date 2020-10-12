«Единая Россия» рассмотрит снятие полномочий с Лысакова за высказывания

По словам Сергея Неверова, первый зампред комитета по законодательству Вячеслав Лысаков допустил высказывания, которые не соответствуют его должности. Сам парламентарий связал решение фракции ЕР с публикациями в своем Telegram

Вячеслав Лысаков (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Президиум фракции «Единая Россия» 12 октября рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого зампреда комитета Госдумы по законодательству Вячеслава Лысакова. Об этом сообщил лидер фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов. Слова Неверова, который накануне ушел на самоизоляцию после того, как несколько членов его семьи заболели коронавирусом, опубликованы на сайте партии.

«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков», — заявил Неверов.

При этом, по словам главы «Единой России», будучи простым депутатом, Лысаков «вправе выражать свою позицию так, как считает нужным», поскольку его мнение не будет ассоциироваться с позицией комитета или фракции».

Неверов добавил, что, после того как вопрос рассмотрит «Единая Россия», его вынесут на Совет Думы.