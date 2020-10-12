В Иркутской области сбежал осужденный за особо тяжкое преступление
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, сбежавшего из колонии в городе Усть-Куте. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.
«Сообщение о побеге Чернышова Дениса Владимировича поступило в дежурную часть полиции 10 октября. 26-летний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении №20 города Усть-Кута за совершение особо тяжкого преступления», — сообщила пресс-служба ведомства.
Администрация колонии обнаружила отсутствие осужденного во время вечерней поверки.
В этом же сообщении говорится о побеге неоднократно судимого 61-летнего Николая Грачева. Он отбывал наказание за грабеж в колонии-поселении при ИК №15 в Ангарске, а сбежал еще в конце августа.