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Общество ,  
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В Иркутской области сбежал осужденный за особо тяжкое преступление

Денис Чернышов
Денис Чернышов (Фото: МВД)

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, сбежавшего из колонии в городе Усть-Куте. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

«Сообщение о побеге Чернышова Дениса Владимировича поступило в дежурную часть полиции 10 октября. 26-летний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении №20 города Усть-Кута за совершение особо тяжкого преступления», — сообщила пресс-служба ведомства.

Администрация колонии обнаружила отсутствие осужденного во время вечерней поверки.

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В этом же сообщении говорится о побеге неоднократно судимого 61-летнего Николая Грачева. Он отбывал наказание за грабеж в колонии-поселении при ИК №15 в Ангарске, а сбежал еще в конце августа.

Оба мужчины, как отмечает МВД, были неоднократно судимы за кражи и грабежи.

В Дагестане 23 сентября шестеро заключенных ночью сбежали из колонии. Их отсутствие обнаружили утром, когда сотрудники исправительного учреждения нашли подкоп. Один из беглецов был осужден на 15 лет колонии за убийство, двое — на 12 лет за преступления, связанные с наркотиками, еще трое — на сроки не менее восьми лет.

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Только через неделю сбежавших осужденных обнаружили и задержали в Калмыкии. Позже всем шестерым предъявили обвинение по ч. 2 ст. 313 УК России (побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

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побег колония Иркутская область
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