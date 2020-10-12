В Иркутской области сбежал осужденный за особо тяжкое преступление

Оба мужчины, как отмечает МВД, были неоднократно судимы за кражи и грабежи.

В Дагестане 23 сентября шестеро заключенных ночью сбежали из колонии. Их отсутствие обнаружили утром, когда сотрудники исправительного учреждения нашли подкоп. Один из беглецов был осужден на 15 лет колонии за убийство, двое — на 12 лет за преступления, связанные с наркотиками, еще трое — на сроки не менее восьми лет.

Только через неделю сбежавших осужденных обнаружили и задержали в Калмыкии. Позже всем шестерым предъявили обвинение по ч. 2 ст. 313 УК России (побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

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