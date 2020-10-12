Эмомали Рахмон в пятый раз избрался на пост президента Таджикистана

Эмомали Рахмон (Фото: Global Look Press)

Действующий глава Таджикистана 68-летний Эмомали Рахмон победил на выборах президента республики с результатом 90,92%, сообщает агентство «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на слова председателя Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиера Худоёрзода.

«Эмомали Рахмон набирает 90,92%», — сказал он, объявляя предварительные данные, и добавил, что итоговая явка на выборах главы государства составила 85,39%.

Срок президентских полномочий составляет семь лет, Рахмон победил на выборах главы государства в пятый раз.

Вечером 11 октября глава ЦИК заявил, что нарушений на выборах не зафиксировано, а жалоб ни от кандидатов, ни от наблюдателей не поступало. Голосование на 3375 избирательных участках длилось до 20:00 (18:00 мск) 11 октября.