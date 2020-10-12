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Эмомали Рахмон в пятый раз избрался на пост президента Таджикистана

Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон (Фото: Global Look Press)

Действующий глава Таджикистана 68-летний Эмомали Рахмон победил на выборах президента республики с результатом 90,92%, сообщает агентство «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на слова председателя Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиера Худоёрзода.

«Эмомали Рахмон набирает 90,92%», — сказал он, объявляя предварительные данные, и добавил, что итоговая явка на выборах главы государства составила 85,39%.

Срок президентских полномочий составляет семь лет, Рахмон победил на выборах главы государства в пятый раз.

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Фото:ТАСС

Вечером 11 октября глава ЦИК заявил, что нарушений на выборах не зафиксировано, а жалоб ни от кандидатов, ни от наблюдателей не поступало. Голосование на 3375 избирательных участках длилось до 20:00 (18:00 мск) 11 октября.

Помимо Рахмона в президентской гонке также участвовали:

  • Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии;
  • Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии;
  • Рустам Латифзода от Аграрной партии;
  • Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ.
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Все вместе они набрали менее 8% голосов.

Эмомали Рахмон впервые победил на выборах президента в ноябре 1994 года. Позже ему удалось избраться на пост главы государства в 1999, 2006, 2013 годах. В 2015 году Рахмону присвоили статус Основателя мира и национального единства — Лидера нации.

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