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Политика ,  
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В ЦИК Таджикистана признали президентские выборы состоявшимися

Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

Президентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиёр Худоёрзода, передает радиостанция «Озоди» («Радио Свобода»).

По состоянию на 15:00, явка избирателей составила 70,7%, сообщили в ЦИК республики. Выборы считаются состоявшимися, если явка превысила внесенные в списки избирателей 50%.

В текущем году в Таджикистане создали 3375 избирательных участков, а за пределами страны — 39. За выборами наблюдали 145 международных наблюдателей из пяти стран, шести международных организаций и восьми посольств, аккредитованных в Душанбе.

На пост президента страны претендуют следующие кандидаты:

  • Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии (участвует впервые);
  • Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии (участвует в третий раз);
  • Рустам Латифзода от Аграрной партии (участвует впервые);
  • Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ (участвует впервые);
  • Эмомали Рахмон от Народно-демократической партии (действующий президент, участвует в пятый раз).

Центризбирком Таджикистана отказал в регистрации двум претендентам на пост президента: выдвиженцу от Демократической партии страны Саидджафару Усмонзода и самовыдвиженцу Фаромузу Иргашеву.

Саидджафару Усмонзода отказали в регистрации «в связи с несоответствием документов требованиям ч. 3 ст. 65 Конституции и ч. 4 ст. 24 указанного Конституционного закона», согласно которым «выдвинутый кандидат на пост главы государства должен быть поддержан 5% от числа граждан страны, обладающих избирательным правом». В свою очередь, Иргашев не смог собрать 260 тыс. подписей, которые требовала ЦИК.

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68-летний Рахмон является президентом Таджикистана с 1994 года. В 2015 году ему был присвоен статус «Пешвои миллат» («Лидер нации»).

В период с 27 ноября 1992 года по 16 ноября 1994 года Рахмон был председателем Верховного Совета Республики Таджикистан, то есть фактически являлся главой государства, так как должность президента Республики Таджикистан в этот период была упразднена.

В феврале 2016 года Конституционный суд Таджикистана признал законными поправки в Конституцию страны, дающие право действующему президенту Эмомали Рахмону участвовать в выборах неограниченное количество раз.

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