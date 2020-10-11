ЦИК Таджикистана не зафиксировала нарушений на президентских выборах

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Нарушений на выборах президента Таджикистана, прошедших 11 октября, не зафиксировано. Об этом сообщил агентству «Sputnik Таджикистан» председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиер Худоёрзода.

«Нарушений на участках в течение дня не зафиксировано. Жалоб ни от кандидатов, ни от наблюдателей не поступало», — сообщил глава ЦИК Таджикистана.

По его словам, предварительные итоги голосования планируется объявить 12 октября в 10:00 (8:00 мск). Глава ЦКВР добавил, что в это же время будет оглашена статистика по явке избирателей.

К настоящему времени все избирательные участки для голосования в Таджикистане закрылись. Голосование на 3375 избиркомах длилось до 20:00 (18:00 мск). После закрытия участков члены ЦИК приступили к подсчету голосов.

Ранее председатель ЦКВР сообщил, что прошедшие в Таджикистане президентские выборы признаны состоявшимися.

По состоянию на 15:00 явка избирателей составила 70,7%, сообщили в ЦИК республики. Помимо действующего президента страны — 68-летнего Эмомали Рахмона, который участвует в президентских выборах в пятый раз, в президентской гонке также участвуют другие кандидаты:

Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии (участвует впервые);

Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии (участвует в третий раз);

Рустам Латифзода от Аграрной партии (участвует впервые);

Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ (участвует впервые).

Эмомали Рахмон занимает пост президента с ноября 1994 года. В своей политической карьере Рахмон принял участие в трех президентских гонках (в 1999, 2006, 2013 годах), где неоднократно он одерживал победу.

Конституционный суд Таджикистана в феврале 2016 года признал законными поправки в Конституцию страны, которые наделили Эмомали Рахмона правом участвовать в президентских выборах неограниченное количество раз.