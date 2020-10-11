Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Квят назвал непрофессиональным маневр соперника на Гран-при Айфеля Спорт, 22:01 Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Общество, 21:59 Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест РБК, ВКонтакте и Mastercard, 21:55 Ученые оценили эффективность вакцин от COVID-19 в форме ингаляторов Общество, 21:52 Сборная России играет против Турции в Лиге наций. Онлайн Спорт, 21:45 ЦИК Таджикистана не зафиксировала нарушений на президентских выборах Политика, 21:37 Омбудсмен Карабаха назвал число погибших и раненых с начала боев Общество, 21:36 Англия обыграла Бельгию в матче Лиги наций Спорт, 21:22 Как научная грамотность становится новым модным трендом РБК и Bayer, 21:01 Правозащитники сообщили о задержании более 300 протестующих в Белоруссии Общество, 20:43 Стал известен состав сборной России на матч Лиги наций против Турции Спорт, 20:40 Армения и Азербайджан ответили обстрелами на соглашение о перемирии Политика, 20:32 В Ереване сообщили детали визита главы МИД Армении в Москву Политика, 20:27 Бывший форвард ЦСКА и «Динамо» перешел в «Арсенал» Спорт, 20:22
Политика ,  
0 

ЦИК Таджикистана не зафиксировала нарушений на президентских выборах

Фото:Nazarali Pirnazarov / Reuters
Фото: Nazarali Pirnazarov / Reuters

Нарушений на выборах президента Таджикистана, прошедших 11 октября, не зафиксировано. Об этом сообщил агентству «Sputnik Таджикистан» председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиер Худоёрзода.

«Нарушений на участках в течение дня не зафиксировано. Жалоб ни от кандидатов, ни от наблюдателей не поступало», — сообщил глава ЦИК Таджикистана.

По его словам, предварительные итоги голосования планируется объявить 12 октября в 10:00 (8:00 мск). Глава ЦКВР добавил, что в это же время будет оглашена статистика по явке избирателей.

К настоящему времени все избирательные участки для голосования в Таджикистане закрылись. Голосование на 3375 избиркомах длилось до 20:00 (18:00 мск). После закрытия участков члены ЦИК приступили к подсчету голосов.

В Таджикистане предложили разрешить Рахмону пожизненно быть президентом
Политика

Ранее председатель ЦКВР сообщил, что прошедшие в Таджикистане президентские выборы признаны состоявшимися.

По состоянию на 15:00 явка избирателей составила 70,7%, сообщили в ЦИК республики. Помимо действующего президента страны — 68-летнего Эмомали Рахмона, который участвует в президентских выборах в пятый раз, в президентской гонке также участвуют другие кандидаты:

  • Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии (участвует впервые);
  • Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии (участвует в третий раз);
  • Рустам Латифзода от Аграрной партии (участвует впервые);
  • Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ (участвует впервые).

Эмомали Рахмон занимает пост президента с ноября 1994 года. В своей политической карьере Рахмон принял участие в трех президентских гонках (в 1999, 2006, 2013 годах), где неоднократно он одерживал победу.

Конституционный суд Таджикистана в феврале 2016 года признал законными поправки в Конституцию страны, которые наделили Эмомали Рахмона правом участвовать в президентских выборах неограниченное количество раз.

Таджикистан президентские выборы ЦИК
Материалы по теме
В ЦИК Таджикистана признали президентские выборы состоявшимися
Политика
В Таджикистане начались президентские выборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter