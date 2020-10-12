Росстат допустил включение в потребкорзину популярных из-за COVID товаров

Коронавирус может повлиять на российскую потребительскую корзину, власти рассматривают возможность добавления в нее популярных во время пандемии товаров и услуг. Об этом сообщил глава Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков, передает издание «Известия».

Среди претендентов на включение в потребкорзину антисептики, гели для душа и средства дезинфекции поверхностей.

По словам Малкова, пандемия способствовала росту популярности цифровых сервисов. «Кажется, актуальность таких услуг дальше будет только возрастать, поэтому в следующем году Росстат планирует начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов», — заявил глава Росстата.

Увеличился и спрос на проживание в хостелах, эту услугу также могут добавить в потребкорзину.

Как пояснил Малков, Росстат пересматривает и актуализирует перечень потребкорзины раз в год.