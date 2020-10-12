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Пандемия коронавируса ,  
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В ЛДПР предложили назначить пособие родителям школьников на карантине

Российские родители учащихся до 14 лет должны получать пособие по временной нетрудоспособности во время внеплановых каникул, которые объявляют в учебных заведениях из-за сложной эпидемиологической ситуации. Соответствующий законопроект направила на рассмотрение в правительство группа депутатов от думской фракции ЛДПР, о чем сообщил в Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Направляем в правительство предложение помочь людям в период пандемии», — указал он, приложив фотографии документа.

Разработчики проекта предлагают изменить Федеральный закон № 225 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Новое пособие, по задумке авторов, будет получать один из родителей, другой член семьи или законный представитель ребенка за весь период дополнительных каникул.

В Госдуме предложили дать отпуск родителям из-за внеочередных каникул
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, во время приостановки занятий многие родители вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за ребенком и обеспечивать его безопасность в этот период. «При этом работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска без сохранения содержания», — объяснили депутаты.

В ЛДПР отметили, что взять выходные работающим родителям мешает ст. 263 Трудового кодекса, которая определяет четкие условия для получения отпуска на срок до двух недель.

Действующее законодательство, напомнили представители фракции, уже обеспечивает пособием по временной нетрудоспособности родителей детей до семилетнего возраста в случае карантина в их дошкольной образовательной организации.

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Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех московских школах
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В начале октября один из авторов законопроекта, депутат Елена Строкова (указанная в проекте как Строковая Е.) просила главу Минтруда Антона Котякова и вице-премьера Татьяну Голикову предоставить одному из родителей школьников начальных классов оплачиваемый отпуск на период внеочередных каникул из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Она поясняла, что это обеспечит безопасность учеников и поддержит родителей-одиночек, которым не с кем оставить детей.

В Москве по указу мэра города Сергея Собянина с 5 по 18 октября действуют внеплановые школьные каникулы. На это время также закрыты учреждения дополнительного образования и детские кружки, детские сады работают согласно графику.

ЛДПР пособие коронавирус карантин школа родители
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Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех московских школах
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