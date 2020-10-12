В ЛДПР предложили назначить пособие родителям школьников на карантине

Российские родители учащихся до 14 лет должны получать пособие по временной нетрудоспособности во время внеплановых каникул, которые объявляют в учебных заведениях из-за сложной эпидемиологической ситуации. Соответствующий законопроект направила на рассмотрение в правительство группа депутатов от думской фракции ЛДПР, о чем сообщил в Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Направляем в правительство предложение помочь людям в период пандемии», — указал он, приложив фотографии документа.

Разработчики проекта предлагают изменить Федеральный закон № 225 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Новое пособие, по задумке авторов, будет получать один из родителей, другой член семьи или законный представитель ребенка за весь период дополнительных каникул.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, во время приостановки занятий многие родители вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за ребенком и обеспечивать его безопасность в этот период. «При этом работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска без сохранения содержания», — объяснили депутаты.