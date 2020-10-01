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Гидрометцентр предупредил об аномалиях температуры и осадков в октябре

Фото:Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Среднемесячная температура воздуха в европейской и на большей части азиатской территории России в октябре будет превышать средние многолетние значения на 1–2 градус, следует из прогноза аномалий температуры и осадков на месяц, опубликованного на сайте Гидрометцентра.

«На юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае — около нормы», — говорится в сообщении.

Количество осадков на большей части европейской территории страны ожидается около нормы, в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа превысит норму, а на востоке Башкирии и Оренбургской области будет ниже нормы.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

На большей части азиатской территории количество осадков составит около среднего многолетнего значения, кроме юга Уральского федерального округа, Омской и Новосибирской областей, запада Алтайского края, Иркутской области и Бурятии, севера Якутии и Чукотского автономного округа, где количество осадков будет ниже нормы. В Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края осадков будет больше.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода сохранится в европейской части России как минимум до 5 октября. Температура будет превышать норму на 5–6 градусов. Днем ожидается до плюс 17–20 градусов.

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