Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Армения и Азербайджан ответили обстрелами на соглашение о перемирии Политика, 20:32 В Ереване сообщили детали визита главы МИД Армении в Москву Политика, 20:27 Бывший форвард ЦСКА и «Динамо» перешел в «Арсенал» Спорт, 20:22 Задержания на акции протеста в Минске. Фоторепортаж Общество, 20:04  «Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 19:59 Лидер «Единой России» в Госдуме самоизолировался из-за COVID-19 в семье Политика, 19:57 Новак допустил рост доли России на глобальном рынке СПГ Экономика, 19:54 Власти Украины сообщили о переводе вузов на удаленку из-за пандемии Общество, 19:47 Азмун пропустит матч сборной Ирана из-за просьбы «Зенита» Спорт, 19:40 Самосвал снес надземный переход на трассе М-10 в Ленинградской области Общество, 19:30 Фигуристка Трусова выиграла этап Кубка России Спорт, 19:22 В Нагорном Карабахе допустили просьбу к Армении о признании независимости Политика, 19:15 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 19:09 Трамп допустил выработку у него иммунитета к COVID-19 Политика, 19:04
Экономика ,  
0 

Новак допустил рост доли России на глобальном рынке СПГ

Фото:Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Доля России на глобальном рынке сжиженного природного газа (СПГ) может достигнуть четверти от общемирового показателя. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в видеообращении к участникам Конференции производителей и потребителей СПГ.

«По итогам 2019 года Россия произвела более 40 млрд куб. м газа в виде СПГ, что на 49% больше, чем годом ранее. К 2025 году общая мощность наших проектов составит более 68 млн т в год», — рассказал он.

Новак выделил три преимущества России на международном рынке СПГ: большую ресурсную базу, выгодное географическое положение и доступность кратчайшего маршрута доставки газа — Северного морского пути.

По словам министра, сегодня природный газ является наиболее экологически перспективным среди традиционных энергоносителей.

Крупнейший СПГ-завод в России произвел газа на 11% больше своей мощности
Бизнес
Завод &laquo;Ямал СПГ&raquo;

В конце июля стало известно, что НОВАТЭК перенес привлечение проектного финансирования для строительства второго завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» на 2021 год. Тем не менее руководство компании заверило, что это не помешает запустить проект в ранее обозначенные сроки. Согласно плану первая очередь «Арктик СПГ-2» мощностью 6,6 млн т будет запущена в 2023 году, вторая и третья очереди проекта (оставшиеся 13,2 млн т) — в 2024 и 2026 годах.

«Арктик СПГ-2» — второй проект НОВАТЭКа по сжижению газа после запуска завода «Ямал СПГ» в конце 2018 года (мощность трех линий — 16,5 млн т).
 

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию
Александр Новак Минэнерго СПГ Россия
Материалы по теме
Немецкий министр объяснил ценой нежелание Европы покупать СПГ у США
Политика
НОВАТЭК перенес привлечение финансирования для «Арктик СПГ-2» на 2021 год
Бизнес
Глава Якутии пообещал поддержку реализации СПГ-проекта Авдоляна
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter