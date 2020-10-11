Новак допустил рост доли России на глобальном рынке СПГ

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Доля России на глобальном рынке сжиженного природного газа (СПГ) может достигнуть четверти от общемирового показателя. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в видеообращении к участникам Конференции производителей и потребителей СПГ.

«По итогам 2019 года Россия произвела более 40 млрд куб. м газа в виде СПГ, что на 49% больше, чем годом ранее. К 2025 году общая мощность наших проектов составит более 68 млн т в год», — рассказал он.

Новак выделил три преимущества России на международном рынке СПГ: большую ресурсную базу, выгодное географическое положение и доступность кратчайшего маршрута доставки газа — Северного морского пути.

По словам министра, сегодня природный газ является наиболее экологически перспективным среди традиционных энергоносителей.