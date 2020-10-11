Новак допустил рост доли России на глобальном рынке СПГ
Доля России на глобальном рынке сжиженного природного газа (СПГ) может достигнуть четверти от общемирового показателя. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в видеообращении к участникам Конференции производителей и потребителей СПГ.
«По итогам 2019 года Россия произвела более 40 млрд куб. м газа в виде СПГ, что на 49% больше, чем годом ранее. К 2025 году общая мощность наших проектов составит более 68 млн т в год», — рассказал он.
Новак выделил три преимущества России на международном рынке СПГ: большую ресурсную базу, выгодное географическое положение и доступность кратчайшего маршрута доставки газа — Северного морского пути.
По словам министра, сегодня природный газ является наиболее экологически перспективным среди традиционных энергоносителей.