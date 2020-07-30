НОВАТЭК перенес привлечение финансирования для «Арктик СПГ-2» на 2021 год

НОВАТЭК перенес сроки привлечения финансирования на 2021 год, инвестиции в проект оцениваются в $20–21 млрд. Но предприятие запустят в срок, первая очередь появится в 2023 году, заявил зампред компании Марк Джитвэй

Возведение центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для проекта «Арктик-СПГ-2» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

НОВАТЭК перенес сроки привлечения проектного финансирования для строительства второго завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2» на 2021 год, сообщил заместитель председателя правления НОВАТЭКа Марк Джитвэй на телеконференции, посвященной итогам второго квартала 2020 года. В конце апреля он сообщил, что рассчитывает завершить переговоры о финансировании проекта к концу 2020 года.

Крупнейший совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон еще в январе допустил, что переговоры могут продлиться больше года. «Проектное финансирование в базовом сценарии [планируем привлечь] до конца года, есть возможность пообсуждать и дольше», — сообщил он журналистам в Давосе. Тогда миллиардер уточнил, что внешнее финансирование составит от $9 млрд до $11 млрд, то есть около 50% всего бюджета проекта. Пока «Арктик СПГ 2» финансируется за счет акционеров.

Хотя переговоры с банками продолжатся и в 2021 году, это не помешает запустить проект в ранее обозначенные сроки, обещал Джитвэй. Как и планировалось, первая очередь «Арктик СПГ-2» мощностью 6,6 млн т (общая мощность производства, которое будет состоять из трех очередей, — 19,8 млн т) будет запущена в 2023 году. «Мы не видим никаких задержек в достижении этой цели. Вторая и третья очереди проекта также будут запущены в эксплуатацию в 2024 и 2026 годах в соответствии с нашим прогнозируемым графиком ввода в эксплуатацию», — отметил он.

По словам Джитвэя, по данным на конец июня завод уже был построен на 21%. «Очень важно, что «Арктик СПГ-2» строится, несмотря на массовый перенос и отмену других СПГ-проектов в мире», — подчеркнул топ-менеджер.