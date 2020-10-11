В Приморье завели дело из-за нападения охранников поля конопли на полицию

Фото: СК РФ

В Приморском крае на полуострове Клерка в Хасанском районе на пятерых сотрудников полиции с оружием напали четверо мужчин, которые охраняли поле, где растут и культивируются наркосодержащие растения. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Находившиеся на месте лица, заметив полицейских, открыли огонь из огнестрельного оружия», — сказано в сообщении.

По информации управления МВД по Приморскому краю, полицейские обнаружили маньчжурскую коноплю.

СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа). В ведомстве добавили, что во время отражения нападения один из нападавших был «нейтрализован», а второй задержан. На данный момент продолжается розыск остальных подозреваемых.