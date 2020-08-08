В Москве пьяный мужчина напал на сотрудника полиции

В Москве на полицейского, который пытался предотвратить порчу электрического кабеля часовни, напал пьяный мужчина. О происшествии сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

Там пояснили, что в полицию поступило сообщение о мужчине, который неадекватно себя вел на территории храма, расположенного на улице Житной. На месте сотрудники полиции установили, что мужчина намеревался испортить электрический кабель часовни, в связи с чем начали его задерживать.

«При задержании он оказал сопротивление, причинил одному из сотрудников полиции телесные повреждения. Задержан, доставлен в отдел полиции, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.