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В Москве пьяный мужчина напал на сотрудника полиции

В Москве на полицейского, который пытался предотвратить порчу электрического кабеля часовни, напал пьяный мужчина. О происшествии сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

Там пояснили, что в полицию поступило сообщение о мужчине, который неадекватно себя вел на территории храма, расположенного на улице Житной. На месте сотрудники полиции установили, что мужчина намеревался испортить электрический кабель часовни, в связи с чем начали его задерживать.

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Фото: Никита Попов / РБК

«При задержании он оказал сопротивление, причинил одному из сотрудников полиции телесные повреждения. Задержан, доставлен в отдел полиции, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Подмосковье на полицейских напал с ножом мужчина, выгуливавший собаку. Двое сотрудников МВД госпитализированы, нападавший задержан.

Теги: Нападение на полицейского, храм, полиция
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