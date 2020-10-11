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Неизвестные с пиротехникой атаковали полицейский участок во Франции

Видео: Instagram: funnyfamilyzen
Видео: Instagram: funnyfamilyzen
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Неизвестные, вооруженные петардами, напали на полицейский участок, расположенный в предместье Парижа. Об этом сообщается на странице префектуры полиции Парижа в Twitter.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что нападавшие использовали пиротехнику.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью в коммуне Шампиньи-сюр-Марн (юго-восточный пригород Парижа. — РБК). Никто из полицейских не пострадал. В настоящее время проводится расследование для установления обстоятельств случившегося.

Как сообщает издание RTL Info со ссылкой на данные префектуры полиции Парижа, в нападении участвовали 40 человек. Они повредили несколько полицейских автомобилей, а также стеклянную входную дверь полицейского участка. Никто из нападавших пока не был задержан.

Отмечается, что данный полицейский участок уже неоднократно подвергался подобным нападениям. В частности, нападения совершались в апреле 2019 года, а также в 2018 году.

7 октября во время выполнения задания были ранены двое полицейских в Эрбле (регион Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз). Нападавшие не были задержаны. Их по-прежнему разыскивает полиция.

Франция Париж нападение полиция
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