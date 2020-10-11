В «Роскосмосе» сообщили о непричастности к удалению Twitter робота Федора

В 2019 году в «Роскосмосе» заявили, что на смену роботу Федору должен прийти созданный на его платформе робот Артем. Новый робот будет сильно отличаться от Федора. Так, в отличие от предшественника, который выглядит «довольно топорно», новая модель станет «элегантнее», говорил исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным проектам и науке Александр Блошенко. Помимо этого, Артем будет помогать космонавтам управлять кораблем «Орел», на котором он и должен отправиться в космос.

Человекообразного робота Федора (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) в России разрабатывали с 2014 года. В августе 2019 года его впервые запустили на околоземную орбиту.