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В «Роскосмосе» сообщили о непричастности к удалению Twitter робота Федора

Антропоморфный робот SKYBOT F-850 &laquo;Фёдор&raquo;
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 «Фёдор» (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

«Роскосмос» не имеет отношения к удалению Twitter-аккаунта робота Федора. Об этом сообщили РБК в госкорпорации.

«Twitter робота Федора не выражает официальную позицию госкорпорации, и к его удалению «Роскомос» отношения не имеет», — заявили в «Роскосмосе».

«Открытые медиа» писали, что аккаунт робота в Twitter был удален утром 11 октября, после того как накануне там появились записи с критикой космонавтов Максима Сураева и Александра Самокутяева, которые сейчас являются депутатами Госдумы. В одном из сообщений на странице Федора говорилось, что Сураев и Самокутяев пили на станции алкоголь, а роботы, в отличие от вышеуказанных космонавтов, «не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху, полностью и без замечаний выполняют полетное задание и не стремятся покинуть отряд космонавтов ради места в Государственной думе».

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В 2019 году в «Роскосмосе» заявили, что на смену роботу Федору должен прийти созданный на его платформе робот Артем. Новый робот будет сильно отличаться от Федора. Так, в отличие от предшественника, который выглядит «довольно топорно», новая модель станет «элегантнее», говорил исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным проектам и науке Александр Блошенко. Помимо этого, Артем будет помогать космонавтам управлять кораблем «Орел», на котором он и должен отправиться в космос.

Человекообразного робота Федора (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) в России разрабатывали с 2014 года. В августе 2019 года его впервые запустили на околоземную орбиту.

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