В «Роскосмосе» сообщили о непричастности к удалению Twitter робота Федора
«Роскосмос» не имеет отношения к удалению Twitter-аккаунта робота Федора. Об этом сообщили РБК в госкорпорации.
«Twitter робота Федора не выражает официальную позицию госкорпорации, и к его удалению «Роскомос» отношения не имеет», — заявили в «Роскосмосе».
«Открытые медиа» писали, что аккаунт робота в Twitter был удален утром 11 октября, после того как накануне там появились записи с критикой космонавтов Максима Сураева и Александра Самокутяева, которые сейчас являются депутатами Госдумы. В одном из сообщений на странице Федора говорилось, что Сураев и Самокутяев пили на станции алкоголь, а роботы, в отличие от вышеуказанных космонавтов, «не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху, полностью и без замечаний выполняют полетное задание и не стремятся покинуть отряд космонавтов ради места в Государственной думе».