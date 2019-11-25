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В «Роскосмосе» назвали имя преемника робота Федора
На корабле «Орел» с Земли должен стартовать робот Артем — так же зовут родившегося в 2013-м внука Рогозина
Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На смену роботу Федору должен прийти созданный на его платформе робот Артем, рассказал в интервью ТАСС исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.

«Робот получил предварительное название ARTEM — Automatic Research and Tеsting Machine («автоматическая исследовательская и испытательная машина». — РБК)», — пояснил Блошенко, не объяснив причин выбора такого имени.

Имя побывавшего в 2019 году на Международной космической станции Федора (FEDOR) расшифровывают как Final Experimental Demonstration Object Research, то есть «финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований». При этом известно, что Федором зовут старшего внука главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В 2013 году Рогозин вновь стал дедом — у него появился внук Артем. Кроме того, у главы «Роскосмоса» есть внучка Мария.

По словам Блошенко, Артем будет сильно отличаться от своего предшественника: в отличие от Федора, который выглядит «довольно топорно», Артем станет «элегантнее». Кроме того, поможет космонавтам управлять кораблем «Орел», на котором он и должен отправиться в космос.

«Да, он будет делать то, о чем нас так долго все просили: нажимать кнопки, выполнять определенные операции. Пока не могу сказать, какой именно объем управления кораблем у него будет. Но стыковку со станцией, которая должна быть выполнена в рамках второго полета «Орла», он, конечно, проводить не будет — это проблематично с точки зрения безопасности», — пояснил Блошенко.

«Мы не комментируем, это пока все только разговоры», — сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса», отвечая на вопрос, является ли одинаковое имя внука главы корпорации и название нового робота совпадением.

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«Орел» — многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения, разрабатываемый РКК «Энергия» им. С. П. Королева. По данным «Роскосмоса», корабль сможет использоваться для доставки людей и грузов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите, а также за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне. Численность экипажа «Орла» составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции — до одного года.

23 ноября 2019 года в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Рогозин сказал, что в соответствии с поручением главы государства начать испытание нового пилотируемого транспортного корабля «Орел» на ракете «Ангара» планируется в 2023 году.

Авторы: Евгений Калюков, Александра Юшкявичюте
Теги: «Роскосмос», Дмитрий Рогозин, робот
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