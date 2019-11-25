В «Роскосмосе» назвали имя преемника робота Федора

На корабле «Орел» с Земли должен стартовать робот Артем — так же зовут родившегося в 2013-м внука Рогозина

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На смену роботу Федору должен прийти созданный на его платформе робот Артем, рассказал в интервью ТАСС исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.

«Робот получил предварительное название ARTEM — Automatic Research and Tеsting Machine («автоматическая исследовательская и испытательная машина». — РБК)», — пояснил Блошенко, не объяснив причин выбора такого имени.

Имя побывавшего в 2019 году на Международной космической станции Федора (FEDOR) расшифровывают как Final Experimental Demonstration Object Research, то есть «финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований». При этом известно, что Федором зовут старшего внука главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В 2013 году Рогозин вновь стал дедом — у него появился внук Артем. Кроме того, у главы «Роскосмоса» есть внучка Мария.

По словам Блошенко, Артем будет сильно отличаться от своего предшественника: в отличие от Федора, который выглядит «довольно топорно», Артем станет «элегантнее». Кроме того, поможет космонавтам управлять кораблем «Орел», на котором он и должен отправиться в космос.

«Да, он будет делать то, о чем нас так долго все просили: нажимать кнопки, выполнять определенные операции. Пока не могу сказать, какой именно объем управления кораблем у него будет. Но стыковку со станцией, которая должна быть выполнена в рамках второго полета «Орла», он, конечно, проводить не будет — это проблематично с точки зрения безопасности», — пояснил Блошенко.