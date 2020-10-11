Синоптик предупредил москвичей о дождях на следующей неделе

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В понедельник в Москве будет 13-15 градусов тепла, а в течении следующей неделе начнут моросить дожди. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В текущий момент средняя температура первой декады октября в Москве чуть более, чем на 7 градусов превышает климатическую норму», — отметил он.

Леус добавил, что на предстоящей рабочей недели возрастет активность циклонов, а значит начнут моросить дожди. Однако вторник будет солнечным и будет от 16 до 18 градусов тепла. «В среду очередной циклон заденет своим краем, вновь пройдут дожди, однако на температуру это не повлияет, все также воздух прогреется до +16 — +18 градусов», — уточнил синоптик

В четверг будет похолодание — от +13 до +15 градусов, а в пятницу в Москве температура опустится, будет от +10 до +12. В выходные температура в столице будет до +7, +8 градусов.