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Синоптики назвали регионы с аномально теплой погодой в ближайшие 5 дней

Аномально теплая погода в ближайшие пять дней переместится из Европейской части России в Азиатскую. Об этом сообщила «РИА Новости» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, наибольшие тепловые аномалии ожидаются в Салехарде и Якутии.

«Туда (к Салехарду — РБК.) пойдет тепло из Европейской части. Такой процесс очень часто происходит. Дальше тепло дойдет до Якутии, до запада Магаданской области», — сказала синоптик, отметив, что в более южных регионах Азиатской части будет более холодная погода.

По словам Макаровой, это связано с климатическими изменениями и повышениями температуры в Арктике. Как уточнила синоптик, в южные районы холод в настоящих климатических условиях проникает из тропосферы, а не из Арктики, как это было ранее.

Макарова добавила, что потепление сказывается в Арктических условиях. Синоптик добавила, что благодаря антициклону до начала следующей недели в центре Европейской России сохранится теплая погода.

По ее словам, антициклон будет смещаться в юго-восточном направлении, и постепенно в северных и в западных районах Европейской части все большее влияние будут приобретать циклоны и их атмосферные фронты.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

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«Это уже сейчас прослеживается, но постепенно станет более устойчивым процессом», — подтвердила специалист.

Она отметила, что в столичном регионе превышение температуры над нормой на пять градусов сохранится до середины следующей недели.

По прогнозам синоптиков, устойчивое понижение температуры до нормальных значений ожидается во второй половине следующей недели. В пятницу воздух прогреется до 10-15 градусов, а в выходные погода будет более прохладной.

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