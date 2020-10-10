Синоптики назвали регионы с аномально теплой погодой в ближайшие 5 дней

Аномально теплая погода в ближайшие пять дней переместится из Европейской части России в Азиатскую. Об этом сообщила «РИА Новости» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, наибольшие тепловые аномалии ожидаются в Салехарде и Якутии.

«Туда (к Салехарду — РБК.) пойдет тепло из Европейской части. Такой процесс очень часто происходит. Дальше тепло дойдет до Якутии, до запада Магаданской области», — сказала синоптик, отметив, что в более южных регионах Азиатской части будет более холодная погода.

По словам Макаровой, это связано с климатическими изменениями и повышениями температуры в Арктике. Как уточнила синоптик, в южные районы холод в настоящих климатических условиях проникает из тропосферы, а не из Арктики, как это было ранее.

Макарова добавила, что потепление сказывается в Арктических условиях. Синоптик добавила, что благодаря антициклону до начала следующей недели в центре Европейской России сохранится теплая погода.