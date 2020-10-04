Банки назвали долю российских рублей в депозитах

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В крупных банках россияне в среднем хранят 89% своих сбережений в рублях. Об этом сообщает «РИА Новости», агентство провело опрос кредитных организаций.

Большинство своих сбережений клиенты банка «Русский стандарт» хранят в депозитах в рублях. Доля рублевых сбережений составила 98,6%, а в иностранной валюте лежат 1,4% средств. В Абсолют Банке россияне в рублях держат 95% денег, среди других валют, в которых хранят свои сбережения, 4% — доллары, а в евро доля средств составляет 1%. В Московском кредитном банке доля денег клиентов в российской валюте составляет около 92%, в долларах — порядка 6,5%, а евро — примерно 1,5%.

Около 95% сбережений в рублях у «Дом.РФ», 4% — в долларах и 1% — в евро. В банке добавили, что во втором и третьем кварталах 2020 года был замечен небольшой рост доли сбережений в долларах и евро.

В Газпромбанке в рублях лежат 88,41% всех сбережений, в долларах — 9,79% и в евро — 1,8%. В банке уточнили, что небольшая популярность есть и у нетрадиционной валюты, например, фунтов стерлингов, швейцарских франков и китайских юаней. Рублевые сбережения в Россельхозбанке занимают 87,8% от портфеля. Доля сбережений в долларах — всего 10,8%, в евро — 1,2%, еще 0,2% в других валютах.

В «Уралсибе» рассказали, что с начала 2020 года валютная составляющая счетов физлиц снизилась на 8% в валюте счета. При этом, по словам организации, с августа этого года доля счетов в долларах и евро стала увеличиваться. Так, доля рублей в пассивах физлиц составляет 82%, в долларах ­— 14%, евро — 4%.