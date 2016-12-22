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Глава Росбанка решил вернуться в ВТБ
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Глава Росбанка решил вернуться в ВТБ
Финансы, 11:07
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Глава Росбанка решил вернуться в ВТБ
Дмитрий Олюнин покидает пост председателя правления Росбанка и переходит в группу ВТБ, где займет должность первого заместителя президента
Дмитрий Олюнин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Председатель правления Росбанка Дмитрий Олюнин принял решение вернуться в группу ВТБ. Об этом говорится в сообщении Росбанка, поступившем в РБК.

Место Олюнина в Росбанке займет его первый заместитель Илья Поляков, который на данный момент отвечает за корпоративный и инвестиционный бизнесы в России. Сообщается, что Поляков приступит к исполнению обязанностей председателя правления Росбанка 14 апреля с последующей передачей своих текущих полномочий преемнику.

В пресс-службе ВТБ подтвердили, что «в ближайшее время кандидатура Дмитрия Олюнина будет предложена на рассмотрение Наблюдательного совета ВТБ». «В случае ее согласования Дмитрий Олюнин займет место первого заместителя президента-председателя правления банка, — сообщили РБК в пресс-службе. — Планируется, что он будет курировать финансы, учет, риски, операционную функцию и оптимизацию бизнес-процессов».

Олюнин пришел в группу ВТБ в 2004 году. Вплоть до 2006 года был вице-президентом Внешторгбанка. С февраля 2006 года занимал должность первого зампреда правления Промышленно-строительного банка, который впоследствии был переименован в ВТБ Северо-Запад. Руководил последним до января 2011 года. В феврале 2011 года Олюнин занял пост первого вице-президента ТрансКредитБанка, затем стал президентом этой кредитной организации и осуществил ее объединение с ВТБ 24.

В конце 2013 года ушел из группы в ВТБ и занял пост председателя правления Росбанка.

Авторы: Мария Бондаренко, Екатерина Литова, Елена Пашутинская.
Теги: Росбанк , ВТБ , Дмитрий Олюнин
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