В Москве от коронавируса вылечились еще 1186 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 1186 человек. Об этом, как передает оперштаб Москвы, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

По словам Раковой, всего с начала пандемии в Москве вылечились от коронавируса 261 619 человек.

За минувшие сутки в Москве от коронавируса скончались 35 человек. Общее число жертв заболевания в столице выросло до 5595. Вчера коронавирус в столице обнаружили у 4105 человек. Общее число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 325,9 тыс. человек. Из них 260 тыс. уже выздоровели, лечиться продолжают почти 60 тыс. заразившихся.

Для борьбы с распространением инфекции власти города ввели ряд новых ограничений: лицам от 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, предприятия обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку, а школы в Москве с понедельника отправятся на каникулы.