МВД Дагестана сообщило о тяжелом состоянии 4 пострадавших в ДТП детей

Фото: ГУ МЧС по Республике Дагестан

Среди пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Кизлярском районе Дагестана в тяжелом состоянии находятся четверо детей. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД Дагестана.

«Четыре ребенка в тяжелом состоянии, [еще] четыре ребенка — в состоянии средней степени тяжести и один взрослый в тяжелом состоянии», — уточнили в ведомстве.

В Центральной городской больнице Кизляра РБК сообщили, что в медучреждении «трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести».

ДТП в Кизлярском районе произошло 7 октября. Столкнулись два автомобиля «КамАЗ», большегрузные фуры, автомобиль Lada и школьный микроавтобус «Газель», в котором находились дети. Три человека погибли. Детей развезли по разным больницам. ТАСС со ссылкой на Центральную городскую больницу в Кизляре сообщал, что в медучреждение доставили девять детей и четверых взрослых — двух мужчин и одну женщину.