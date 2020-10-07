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МВД Дагестана сообщило о тяжелом состоянии 4 пострадавших в ДТП детей

Фото:ГУ МЧС по Республике Дагестан
Фото: ГУ МЧС по Республике Дагестан

Среди пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Кизлярском районе Дагестана в тяжелом состоянии находятся четверо детей. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД Дагестана.

«Четыре ребенка в тяжелом состоянии, [еще] четыре ребенка — в состоянии средней степени тяжести и один взрослый в тяжелом состоянии», — уточнили в ведомстве.

В Центральной городской больнице Кизляра РБК сообщили, что в медучреждении «трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести».

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Фото:mvd.dagestan / Instagram

ДТП в Кизлярском районе произошло 7 октября. Столкнулись два автомобиля «КамАЗ», большегрузные фуры, автомобиль Lada и школьный микроавтобус «Газель», в котором находились дети. Три человека погибли. Детей развезли по разным больницам. ТАСС со ссылкой на Центральную городскую больницу в Кизляре сообщал, что в медучреждение доставили девять детей и четверых взрослых — двух мужчин и одну женщину.

По данным администрации города, автобус вез школьников на тренировку из селения Караузек в Кизляр. После случившегося Следственный комитет Дагестана начал доследственную проверку. По его данным, ДТП могло произойти из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами, ответственными за техническую исправность транспорта, выпускаемого на линию.

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