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Четыре человека погибли в ДТП в Вологодской области

Четыре человека погибли, один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ДТП произошло на 490-м км автодороги Москва — Архангельск. Столкнулись Subaru Impreza и ВАЗ-2114. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу города Сокол.

В МЧС добавили, что детей среди жертв аварии нет.

В Ставрополье в результате ДТП погибли три человека
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Фото:УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Ранее четыре грузовика, автомобиль Lada и школьный микроавтобус «Газель», в котором находились дети, столкнулись в Дагестане. Три человека погибли. Детей развезли по разным больницам. Позже в МВД республики сообщили, что среди пострадавших в ДТП в тяжелом состоянии находятся четверо детей и один взрослый. Состояние еще четверых детей оценивалось как средней степени тяжести.

ДТП Вологодская область МЧС
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