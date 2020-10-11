В Афганистане погибли десять военных и трое мирных жителей из-за взрыва

Трое мирных жителей и десять военнослужащих погибли в результате взрыва бомбы в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolonews со ссылкой на источники в службах безопасности.

По информации канала, еще три человека получили ранения. Пока ни одна из радикальных группировок не взяла ответственность за случившееся, в том числе, это не сделала и запрещенная в России террористическая организация «Талибан».

Также телеканал отметил, что представители служб безопасности пока не дали официальный комментарий.

В феврале 2020 года США и «Талибан» подписали мирное соглашение, положив конец 19-летней войне в Афганистане. Согласно договору, США и НАТО должны вывести все войска из Афганистана в течении 14 месяцев. Помимо этого, членов «Талибана» должны исключить из санационных списков Вашингтона и ООН. Кроме того, американские власти обязуются не в вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана.