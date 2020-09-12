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Политика ,  
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Помпео приветствовал переговоры об установлении мира в Афганистане

Делегаты «Талибана» на переговорах между правительством Афганистана и движением «Талибан» в Дохе, Катар
Делегаты «Талибана» на переговорах между правительством Афганистана и движением «Талибан» в Дохе, Катар (Фото: Ibraheem al Omari / Reuters)

Начавшиеся в Катаре мирные переговоры между представителями запрещенной в России террористической группировки «Талибан» и афганским правительством при поддержке США являются «поистине знаменательным» событием за почти 20 лет конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает AFP.

В начале переговоров делегаты признали, что обсуждение будет трудным и сложным, а стороны столкнутся «с проблемами на переговорах в ближайшие дни, недели и месяцы». Тем не менее Помпео призвал воюющие стороны воспользоваться этой возможностью для обеспечения мира в регионе.

«Помните, что вы действуете не только для этого поколения афганцев, но и для будущих поколений, ваших детей и внуков», — отметил он.

Бывший глава исполнительной власти Афганистана, который возглавляет мирный процесс в Кабуле, Абдулла Абдулла сообщил, что с тех пор, как США подписали соглашение о выводе войск с талибами 29 февраля, в стране были убиты 12 тыс. мирных жителей и еще 15 тыс. ранены. Он призвал к немедленному прекращению огня.

В «Талибане» раскрыли источники поставок оружия
Политика
Фото: Mohmmad Shoib / Reuters

Тем не менее глава политического офиса «Талибана» Абдул Гани Барадар оставил без ответа призыв Абдуллы и в своем вступительном слове не упомянул о перемирии. Вместо этого он повторил послание повстанцев о том, что Афганистан должен управляться в соответствии с исламскими законами.

Соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуске в стране мирного процесса между США и «Талибаном» было подписано 29 февраля в Дохе.

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Теги: Майк Помпео, Афганистан, переговоры, мир
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