В Ставрополье в результате ДТП погибли три человека

В городе Невинномысск в Ставропольском крае в результате аварии с возгоранием автомобиля BMW погибли три человека и один пострадал. Об этом сообщило краевое управление ГИБДД, передает ТАСС.

«Автомобиль выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на столб, затем съехал в кювет, где произошло возгорание автомобиля», — заявили в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что водитель автомобиля BMW ехал на небезопасной скорости движения и не справился с управлением. На месте происшествия погиб один человек, а еще двое скончались в больнице. По данным ведомства, на данный момент врачи борются за жизнь одного пассажира.

ДТП случилось вечером 27 сентября на федеральной автодороге «Кавказ» в городе Невинномысске. В ведомстве уточнили, что среди погибших и пострадавших есть молодые жители города Ставрополя и одного из соседних регионов. Сейчас ГИБДД уточняет обстоятельства аварии.

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