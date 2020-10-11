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Эксперт назвал признаки необходимости замены сим-карты

Обновлять сим-карту следует один-два раза в год, при этом менять номер телефона или тариф не требуется, рассказал агентству «Прайм» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, сим-карту стоит заменить при ухудшении связи на сотовом телефоне. Так, возможны кратковременные разрывы связи или плохой сигнал. Часто это также сопровождается быстрой разрядкой гаджета, так как устройство тратит много энергии на переключение между 3G, 2G и 4G.

Помимо этого, при хранении контактов на сим-карте объем памяти может закончится. В таком случае можно поменять старую сим-карту на современную, которая позволяет хранить больше записей и заводить дополнительные поля: заметки, почту, должность и иную информацию о контакте, рассказал Щельцин.

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Он отметил, что обновить сим-карту стоит и в том случае, если она не поддерживает технологию 4G. Эксперт объяснил, что это может стать ограничением при подключении к высоконагруженной сети — речь идет об онлайн-видео, видео-чатах или иных современных приложениях для гаджета.

«При покупке нового телефона не стесняйтесь обновлять и симку — новые форматы microSIM, miniSIM или nanoSIM подбираются конкретно под устройство», — добавил Щельцин.

В апреле Федеральное агентство связи (Россвязь) объявилотендер на разработку концепции применения технологии электронной сим-карты (eSIM) в России. eSIM — это чип, встроенный в гаджет на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. Пользователь может дистанционно загрузить на него настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его услугам.

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Такая технология доступна на моделях iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, смартфонах Google Pixel, планшетах Apple и Microsoft Surface, а также в «умных» часах Apple, Samsung и Huawei и других устройствах.

сим-карта мобильный телефон
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