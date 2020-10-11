В Нижнем Новгороде пожар охватил два дома и автосервис

В Нижнем Новгороде произошел пожар, охвативший два жилых дома, надворные постройки и здание автосервиса. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, возгорание началось в жилом доме по адресу: улица Сивашская, дом 25. Огонь охватил площадь 400 кв. метров. Пожару присвоили второй ранг.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что в 02:49 мск пожар ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее агентство Yonhap сообщило о пожаре в 33-этажном жилом небоскребе в городе Ульсан на юго-востоке Кореи. На кадрах, опубликованных в соцсетях, было видно, как горят практически все этажи здания. В больницы доставили свыше 80 человек, отравившихся дымом.