В Южной Корее загорелся 33-этажный небоскреб

На юго-востоке Южной Кореи загорелся жилой небоскреб. Огонь охватил почти все здание. Пожарные не могут потушить его более девяти часов из-за ветра и углей, скрытых между внешними панелями

Фото: @wyisjwy / Twitter

В городе Ульсан на юго-востоке Кореи загорелся 33-этажный жилой небоскреб, сообщило агентство Yonhap. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как горят практически все этажи здания.

По информации агентства, пожар начался около 23:00 (17:00 мск) 8 октября. Ночью потушить его не удалось из-за сильного ветра.

В больницы доставили 88 человек, отравившихся дымом, сообщили агентству в пожарных службах. Там добавили, что потушить огонь не получается из-за того, что периодически вновь вспыхивают угли, скрытые между алюминиевыми композитными панелями, которыми облицовано здание.