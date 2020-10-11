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При стрельбе в штате Колорадо погиб человек

Один человек погиб в результате стрельбы в американском городе Денвер (штат Колорадо). Об этом сообщило в Twitter местное управление полиции.

По данным полиции, стрельба произошла во дворе около Музея искусств. Сначала полицейские сообщили о госпитализации одного пострадавшего и о задержании одного подозреваемого.

Позже стало известно о задержании второго подозреваемого. Также управление полиции сообщило, что речь идет об убийстве.

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Телекомпания ABC передает, что инцидент произошел во время акции протеста около музея. По данным канала, в том районе проходили две различные акции протеста. Первое мероприятие организовала местная ячейка коммунистов, второе — патриотически настроенные американцы.

Как рассказали ABC в полиции, стрельба произошла в 15:37 по местному времени (00:37 мск). Выстрели последовали за «словесной перебранкой», отметил представитель полиции на брифинге. Пострадавший скончался в больнице.

В сентябре в результате перестрелки в американском городе Рочестер штата Нью-Йорк погибли два человека, еще 14 пострадали. По данным полиции, погибли мужчина и женщина в возрасте от 18 до 22 лет.

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