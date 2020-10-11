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Пандемия коронавируса ,  
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Путин сообщил о стабильной работе АПК в условиях пандемии COVID-19

Предприятия российского агропромышленного комплекса (АПК) работали стабильно даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

«Особо подчеркну, что даже в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать», — сказал глава государства в поздравлении с Днем работников сельского хозяйства (цитата по ТАСС).

По словам Путина, работники агропромышленного комплекса трудились, «проявляя не только высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество». В результате не возникло сбоев в поставках продовольствия. Также в полном объеме и своевременно прошли посевная и уборочная кампании, добавил глава государства.

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День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается во второе воскресенье октября. Этот праздник был установлен указом президента России Бориса Ельцина в 1999 году.

В конце мая эксперты Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС заявили, что российским властям необходимо принять ряд мер, чтобы избежать нехватки кадров в сельском хозяйстве для проведения сезонных работ.

По подсчетам экспертов, в России число занятых в сельском хозяйстве иностранцев может достигать 500 тыс. человек. И для успешной посевной и уборочной кампании необходимо разрешить им приехать даже в условиях закрытых из-за пандемии границ, призывали эксперты.

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