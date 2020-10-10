Правительство России одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Правительство России приняло проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет включительно в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства России по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Согласно документу, Минтруд России получит дополнительные средства из резервного фонда правительства на предоставление субсидий российским регионам и Байконуру в этом году.

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