Пандемия коронавируса , 10 окт, 21:27
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Правительство России одобрило выплаты на детей от трех до семи лет
Правительство России приняло проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет включительно в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Принять проект распоряжения правительства России по данному вопросу», — говорится в сообщении.
Согласно документу, Минтруд России получит дополнительные средства из резервного фонда правительства на предоставление субсидий российским регионам и Байконуру в этом году.
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