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Суд в Москве арестовал жительницу Дагестана за попытку продать дочь

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
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Преображенский суд Москвы арестовал женщину за попытку продать новорожденную дочь за 300 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Преображенский суд Москвы избрал Гаджиевой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 9 декабря», — говорится в сообщении.

В Москве задержали пытавшуюся продать своего ребенка женщину
Общество
Фото:Следственный комитет РФ

Ранее Следственный комитет сообщил, что задержал 25-летнюю женщину за попытку продать ребенка. По версии следствия, она разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. Во время переписки с потенциальными опекунами обвиняемая предложила отдать ребенка за 300 тыс. руб. Она признала вину.

Жительница Урала полгода прятала младенца в шкафу
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Как сообщает «РИА Новости», в рамках оперативных мероприятий была организована встреча арестованной и покупательницы. После получения денег под расписку и передачи ребенка женщину задержали. Источник агентства в силовых структурах сообщил, что обвиняемая — уроженка Дагестана без определенного места жительства. 

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Арестованной предъявлено обвинение по п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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