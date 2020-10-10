Суд в Москве арестовал жительницу Дагестана за попытку продать дочь

Видео: СК РФ

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Преображенский суд Москвы арестовал женщину за попытку продать новорожденную дочь за 300 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Преображенский суд Москвы избрал Гаджиевой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 9 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет сообщил, что задержал 25-летнюю женщину за попытку продать ребенка. По версии следствия, она разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. Во время переписки с потенциальными опекунами обвиняемая предложила отдать ребенка за 300 тыс. руб. Она признала вину.