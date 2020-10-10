В Москве от коронавируса вылечились еще 1306 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 1306 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По словам Раковой, всего с начала пандемии в Москве количество вылечившихся от коронавируса увеличилось до 260 433 человек.

Ранее оперативный штаб передавал, что за минувшие сутки с коронавирусом в Москве умерли 30 человек. Таким образом, в общей сложности с начала эпидемии было зафиксировано 5560 летальных случаев в столице, следует из данных штаба.

Накануне оперативный штаб, выявил в России рекордные 12 126 случаев заражения коронавирусом за сутки. Суточный прирост заболевших инфекцией в Москве составил 3,7 тыс. человек. Всего с начала эпидемии в Москве заразились почти 322 тыс. жителей.