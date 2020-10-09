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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения и Азербайджан поспорили о взятии города

Фото:Celestino Arce Lavin / Zuma Wire / ТАСС
Фото: Celestino Arce Lavin / Zuma Wire / ТАСС

Азербайджанские военные заняли город Гадрут и еще несколько сел. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу, которое транслировал государственный телеканал AzTV, передает Oxu.az.

«Это — поселок Гадрут, села Чайлы, Юхары Гюздек, Горазилли, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы, Сур», — сказал Алиев.

Он назвал это исторической победой, отметил, что азербайджанская армия имеет полное превосходство на поле боя.

В Ереване опровергли заявление Алиев о взятии Гадрута. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook написал, что сейчас находится в Гадруте и видит там только армян.

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