Конфликт Армении и Азербайджана , 09 окт, 17:27
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Армения и Азербайджан поспорили о взятии города
Азербайджанские военные заняли город Гадрут и еще несколько сел. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу, которое транслировал государственный телеканал AzTV, передает Oxu.az.
«Это — поселок Гадрут, села Чайлы, Юхары Гюздек, Горазилли, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы, Сур», — сказал Алиев.
Он назвал это исторической победой, отметил, что азербайджанская армия имеет полное превосходство на поле боя.
В Ереване опровергли заявление Алиев о взятии Гадрута. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook написал, что сейчас находится в Гадруте и видит там только армян.