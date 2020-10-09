Главврач лечившей Навального омской больницы возглавил еще одну клинику

Александр Мураховский (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Главврач больницы скорой медицинской помощи № 1, в которую в конце августа поступил оппозиционер Алексей Навальный, Александр Мураховский стал исполняющим обязанности главного врача городской больницы № 1 им. Кабанова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.

«Александр Григорьевич зарекомендовал себя как достаточно хороший специалист, управленец, а так как в городскую больницу № 1 имени Кабанова требовался руководитель, министерством было принято решение назначить его», — отметили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что Мураховский теперь будет руководить двумя медучреждениями.

Прежний глава городской больницы № 1 Андрей Прохоренко покинул пост по собственному желанию, отмечает издание «Омск здесь».

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет посадили в Омске, где политика госпитализировали в больницу скорой помощи. Его подключили к аппарату ИВЛ. Мураховский говорил, что состояние оппозиционера могло вызвать «нарушение обмена веществ», он также выступал против его транспортировки на лечение в Германию, на чем настаивала семья политика. По словам Мураховского, состояние Навального могло бы ухудшиться во время перелета.