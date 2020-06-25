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В Петербурге наказали выставившего ребенка на «Авито» мужчину

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Жителя Санкт-Петербурга, разместившему объявление о продаже несовершеннолетнего мальчика на сайте «Авито», привлекли к административной ответственности. Объявление опубликовал сожитель матери ребенка, сделал он это «в воспитательных целях», установила прокуратура в ходе проверки, сообщается на сайте прокуратуры города.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Объявление на «Авито» появилось 20 мая в разделе «Домашний питомец», сообщал портал 78.ru. В нем говорилось, что «маленький вредитель ищет новых родителей». Позже автор сообщения заявил, что таким образом хотел наказать сына своей подруги, который закатывал ей истерики и «шантажировал». Мужчина был готов отдать ребенка бесплатно. Проверку организовало и следственное управление СК по городу.

Теги: Санкт-Петербург, продажа, ребенок, интернет
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