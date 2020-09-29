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Адвокат заявила о возможном убийстве дочери актера Конкина

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявила, что дочь актера Владимира Конкина София могла быть убита. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

«Это не несчастный случай, это не самоубийство. У нас есть основания полагать, что это было заказное убийство. Мы предполагаем нескольких людей, причастных к этому, и мы будем проверять с помощью следственных органов эту информацию», — сказала Нитченко.

В интервью «Комсомольской правде» Нитченко заявила, что не исключает версию с отравлением, подтвердив, вместе с тем, информацию о том, что в крови женщины, утонувшей в бассейне, нашли алкоголь.

«Мне только что позвонили следователи. Действительно был алкоголь. Кроме того, обнаружили диазепам. Это снотворное вместе с алкоголем может привести к инсульту. Мы рассматриваем версию с отравлением. Ранее сожитель Софии заявил, что вино она взяла в холодильнике», — заявила адвокат. Она уточнила, что с сожителем София Конкина познакомилась за три месяца до своей смерти.

По данным РЕН-ТВ, в крови женщины после смерти выявили 2,25 промилле алкоголя, что эксперт, с которым общался телеканала, назвал признаком среднего уровня опьянения.

О смерти дочери Конкина Софии стало известно 24 сентября. Женщина утонула в бассейне московского фитнес-клуба Jump. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК).

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